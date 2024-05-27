В Норвегии рассказали, как слова Столтенберга об РФ «меняют правила» войн

Заявления Запада об одобрении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России зарубежным оружием «меняют правила» прокси-войн, такие выступления закончатся «очень плохо». Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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«Мы радикально меняем устоявшиеся правила прокси-войн бессмысленными аргументами. Это закончится очень плохо», — подчеркнул он.

Дизен высказал сомнение, что такая логика имела бы место, если бы Россия снабжала оружием противников Североатлантического альянса.

До этого в интервью The Economist генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что союзникам Украины пришло время подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование поставленного стране оружия.

Ранее вице-премьер Италии назвал генсека НАТО «опасным господином».