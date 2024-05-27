Сийярто: министров ЕС не останавливает даже угроза мировой войны

Большинство глав МИД стран-членов Евросоюза поддерживают расширение участия в украинском конфликте, которое может привести к прямому столкновению с Россией. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания с коллегами из ЕС в Брюсселе. Российская газета

По его словам, министры «с гордостью и вдохновением» обсуждали возможность отправки на Украину своих войск и использования Киевом оружия, поставляемого западными странами, против целей на российской территории. Они также положительно отзывались о предложении «уничтожать над территорией Украины российские ракеты» с помощью средств стран НАТО, уточнил Сийярто. Он отметил, что их «не останавливает даже угроза мировой войны». ТАСС

Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит 14-й пакет европейских санкций в отношении России в его нынешнем виде. По его словам, пакет противоречит венгерским интересам в области энергетики. Министр подчеркнул, что новый пакет санкций был «одним из наиболее важных пунктов» дебатов. News.ru