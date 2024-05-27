Власти Латвии вышлют 34 граждан РФ, не подавших документы на ВНЖ

Миграционное управление Латвии выдало 34 распоряжения о выезде граждан РФ, не выполнивших требования для получения вида на жительство согласно новой редакции закона об иммиграции.

В конце 2022 года в закон были приняты поправки, обязывающие владельцев постоянного вида на жительство в республике получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. Не сдавшие этот экзамен лишались вида на жительство в Латвии.

"На данный момент до принудительного выдворения мы не дошли, но мы, конечно, будем работать", - так для Delfi прокомментировал информацию о не выполнивших требования закона россиянах глава МВД республики Рихардс Козловскис.

По его словам, 34 человека должны покинуть страны, 600 человек самостоятельно покинули Шенгенскую зону, а еще о 100 гражданах информации пока нет. Министр выразил надежду, что они сами успели покинуть республику.