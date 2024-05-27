Макрон год учил немецкий ради Шольца

Президент Франции Эммануэль Макрон начал совершенствовать свои познания в немецком языке, чтобы наладить отношения с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как рассказал Agence France-Presse репетитор Макрона Франк Гренингер, французский лидер стремится общаться с немцами на их родном языке.

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В течение последнего года Гренингер, преподаватель немецкого языка из Франции, помогал Макрону подготовиться к государственному визиту в Германию. Президент Франции прибыл в Берлин 26 мая.

Гренингер рассказал, что Макрон начал изучать немецкий язык еще в школе. Но в последние месяцы политик занялся немецким всерьез.

«Он хочет достучаться до людей и прикоснуться к ним через немецкий язык. Возможно, люди думают, что он просто все заучивает. Но он понимает все, что говорит», - заявил преподаватель.

Гренингер назвал Макрона идеальным учеником. Он подчеркнул, что президент Франции «восприимчив и действительно старается изо всех сил». До первого урока Гренингер переживал, удастся ли ему поправлять президента страны, когда тот делает ошибки.

«Но я был удивлен. Он очень хороший парень», - заключил преподаватель, добавив, что Макрон испытывает типичные для всех французов проблемы с произношением буквы «х».

Politico ранее сообщало со ссылкой на немецких и французских чиновников, что «франко-германские трения по поводу Украины переросли в открытую вражду». Напряженность «многократно усилилась» в конце февраля, когда Макрон допустил отправку западных войск на Украину. Более осторожный Шольц возразил, что это исключено. Несколько дней спустя Макрон, «похоже, ответил непосредственно Шольцу», сказав, что Европа «переживает момент, когда нельзя быть трусами».