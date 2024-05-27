Пока вы не уснули: обвинение в адрес Столтенберга и приглашение РФ на саммит по Украине

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Страны ЕС решили пригласить Россию на саммит по Украине

В Евросоюзе заговорили о саммите по Украине, на котороый пригласят представителей России. Ожидается, что мероприятие состоится осенью 2024-го года в Саудовской Аравии осенью, пишет Bloomberg.

Читать новость полностью

Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето президента на закон об иноагентах

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах.

Читать новость полностью

Лавров выступил с обвинением в адрес Столтенберга

Генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, выступая от имени всех членов блока и утверждая, что Киев должен иметь возможность наносить удары по России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Ранее генсек НАТО призвал союзников по альянсу снять запреты на удары ВСУ западным оружием по объектам инфраструктуры на территории России. После чего вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал Йенса Столтенберга уйти в отставку или извиниться, так как он не имел право говорить от имени итальянцев.

Читать новость полностью

Европа пытается отобрать у Азии российский СПГ

В то время как Евросоюз обсуждает введение санкций на импорт сжиженного природного газа из России, страны ЕС продолжают наращивать закупки этого энергоресурса. Об этом пишет агентство «Прайм».

По данным Евростата, в марте Италия увеличила импорт российского СПГ в 2,6 раза до $238,5 млн по сравнению с февралем. Испания нарастила поставки в 1,7 раза до €196 млн, заняв второе место среди покупателей.

Читать новость полностью

Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать Россию оружием блока

Парламентская ассамблея НАТО большинством голосов одобрила поправку в итоговую декларацию, разрешающую Украине атаковать объекты на территории России с использованием оружия альянса.

Читать новость полностью

Польша ограничила передвижение российских дипломатов

Власти Польши вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Читать новость полностью

Российский регион экстренно закрыли на карантин

В Куйбышевском районе Самары выявили очаг опасного заболевания — бруцеллеза, из-за чего власти экстренно объявили о введении карантина, сообщила пресс-служба департамента ветеринарии региона. По информации ведомства, мальтийскую лихорадку обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Воздушного флота.

В очаге запрещается проходить посторонним лицам, за редким исключением — ввозить и вывозить животных, заготавливать корма и т. д. В неблагополучном пункте на время действия карантина запрещено проводить ярмарки и выставки животных, — следует из текста объявления.

Читать новость полностью

Актрису Искандер приговорили к 6,5 года колонии

Первомайский районный суд Пензы приговорил актрису Рамилю Искандер (Хисамову) к 6,5 года колонии за покушение на сбыт наркотиков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Хисамовой окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.

Читать новость полностью

Австралия отказалась отдавать Украине замороженные российские активы

Австралия выступила против передачи Киеву российских активов, которые были заморожены на ее территории. Об этом заявил вице-премьер страны Ричард Марлз.

По его словам, правительство Австралии не будет «использовать замороженные российских активы для финансирования военных действий на Украине».

«Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их использованием. Мы заморозили средства, ввели значительные экономические санкциями в отношении России и Белоруссии и продолжаем делать все, что можем, но на законных основаниях», - указал Марлз в эфире радиостанции ABC.

Читать новость полностью

Рэпер Vacio решил отказаться от российского гражданства

© Соцсети

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на половой орган носок, собирается отказаться от гражданства России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На данный момент исполнитель находится в США. По данным канала, он смог бежать в страну через Армению при помощи «третьих лиц». При этом отмечается, что изначально Васильев планировал отправиться служить в армию и прошел недельный подготовительный курс, однако во время обучения понял, что это «не его».

Читать новость полностью