ЕС ввел санкции против ФСИН

Евросоюз ввел санкции против Федеральной службы исполнения наказаний и 19 россиян за имеющиеся, по мнению европейцев, нарушения прав человека в России. Об этом со ссылкой на соответствующий нормативный акт пишет ТАСС.

По данным издания, перечень утвержден в рамках антироссийского санкционного режима. Перечисленные в нем следователи, прокуроры и судьи, принимали участие в ряде дел, в том числе и в осуждении Алексея Навального (был включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им ФБК признан Минюстом иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России).

«Евросоюз по-прежнему непоколебим в своем осуждении нарушений прав человека и внутренних репрессий в России. Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что в список физических и юридических лиц следует добавить 19 физических и 1 юридическое лицо», - говорится в Официальном журнале ЕС.

Западные страны после начала специальной операции на Украине усилили санкционное давление на Россию. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.