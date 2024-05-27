СМИ: итоги выборов в США будут зависеть от кинозвезд

Итоги президентских выборов в Соединенных Штатах будут зависеть от мнения кинозвезд. Как отмечает газета Guardian, в этой предвыборной гонке лишь известные артисты и влиятельные лица помогут преодолеть дезинформированность американских граждан, которые бездумно полагаются на мнения, распространяемые в социальных сетях.

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Каждые выборы кандидаты в президенты стремятся привлечь к своим кампаниям известных людей, которые способны влиять на мнение электората. Вместе с тем рост популярности TikTok, YouTube и других социальных сетей дал знаменитостям прямую связь с миллионами избирателей, которые не придерживаются определенной партии.

Так, недавно кампания действующего лидера Джо Байдена выпустила рекламный ролик с участием Роберта Де Ниро, который известен своей резкой критикой в сторону экс-президента Дональда Трампа. В видео избирателям напомнили о вызывающем разногласии правлении бывшего главы Соединенных Штатов, а актер призывает не допустить его «мести».

Кроме того, в следующем месяце кампания Байдена собирается провести крупный сбор средств в Лос-Анджелесе. Принимать участие в нем будут Джордж Клуни, Джулия Робертс и бывший президент Барак Обама. Политик также хочет заручиться поддержкой других известных американцев: Тома Хэнкса, Дженнифер Хадсон и Тейлор Свифт.

Вместе с тем голосовавшие за Байдена в 2020 году актер Дуэйн «Скала» Джонсон и рэпер Карди Би заявили, что в этот раз не поддержат политика. Последняя отмечала, что испытала разочарование в президенте и почувствовала, что людей предали.

На стороне Трампа будут выступать актеры Дин Кейн, Келси Грэммер, Чак Норрис и Джон Войт. Экс-президент собирается выдать сложившуюся ситуацию за достоинство, подчеркивая, что выступает на стороне забытых знаменитостей в их противостоянии с современной голливудской элитой. Вместе с тем в этом году на пост президента баллотируется и Роберт Кеннеди-младший, как независимый кандидат. Его жена — актриса Шерил Хайнс, известная по роли жены Ларри Дэвида в сериале от HBO «Обуздай свой энтузиазм». Среди его сторонников также есть известные артисты — Вуди Харрельсон и Кевин Спейси.