США склонят Украину к переговорам, если Вооруженные силы (ВС) России дойдут до Харькова. Такое условие диалога Москвы и Киева назвали журналисты хорватского издания Advance, базирующегося в Европе.

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По мнению колумнистов, Белый дом сначала захочет узнать, действительно ли Российская армия сумеет дойти до Харькова.

«Если российским военным это удастся, то, возможно, тогда Штаты подтолкнут президента Украины Владимира Зеленского к переговорам или устроят так, чтобы кто-нибудь другой пришел к власти в Киеве», — отмечается в публикации.

Журналисты также отметили, что чем дольше конфликт будет идти без продвижения процесса мирных переговоров, тем больше Украина потеряет территорий.

20 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко подчеркнул неизбежность переговоров с Россией. Он отметил, что ситуация на фронте является крайне сложной для Киева.