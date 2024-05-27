Google Maps переименовала дорогу в Германии в «улицу Гитлера»

Сервис Google Maps переименовал дорогу в Германии, назвав ее «улицей Гитлера». Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

«В пятницу житель города Шмалькальден Михаэль Мессершмидт воспользовался картами Google, чтобы проложить дорогу. Он заметил, что участок безымянной трассы в 160 метров там называется «улицей Гитлера»», — говорится в публикации.

Впоследствии в Google отметили, что сразу удалили запись после обращения. Они пояснили, что сервис собирает данные из разных источников, в том числе местных органов власти. В Bild считают, что переименовать улицу мог какой-то пользователь.

До этого мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что расположенную напротив посольства РФ во французской столице улицу Шантемесс переименуют в честь Алексея Навального. Решение о переименовании единогласно принял Парижский совет. Бывший управляющий 16-м округом Парижа, где находится улица Шантемесс, Фрэнсис Шпинер, заявил, что Навальный «стал в России и за ее пределами символом свободы». Одной из целей переименования улицы Шпинер, член французского сената, назвал поддержку сопротивлению действующему российскому режиму.