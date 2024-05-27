Стало известно о состоянии здоровья премьер-министра Словакии Фицо

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается. Об этом сообщили в больнице, где политик проходит лечение. Говорит Москва

Консилиум врачей провел совещание по результатам исследований политика и подтвердил поэтапное улучшение состояния его здоровья. Деловая газета «Взгляд»

22 мая вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил о стабилизации состояния Фицо. По его словам, пока вопрос о переводе премьера республики в другую больницу ставиться не будет. Он продолжит реабилитацию в больнице в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован сразу после нападения. Вечерняя Москва