В ФРГ заявили о неверной трактовке слов Шольца о вступлении Киева в НАТО

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина может не вступить в НАТО в ближайшие 30 лет, были неверно поняты. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заметил ранее, что решения о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время не ожидается. Также, по его словам, страна может не стать членом альянса и «в течение ближайших 30 лет».

При этом официальный представитель кабмина ФРГ отметил, что канцлера неверно поняли, и он лишь пытался донести, что у России не было никаких причин начинать спецоперацию.

30 лет касались положения дел на 2022 год, заметил Штеффен Хебештрайт, подчеркнув, что сейчас ситуация поменялась. Однако каких-то конкретных сроков по вступлению Киева в альянс он называть не стал.

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Напомним, что США и НАТО в 2021 году фактически проигнорировали предложения России по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции и начали поставлять оружие Киеву.