На Украине театр отменил спектакли из-за мобилизации актеров

На Украине решили временно закрыть Черниговский драматический театр из-за мобилизации большинства мужчин-актеров - всего в армию призваны 34 сотрудника театра. Об этом худрук театра Андрей Бакиров рассказал украинским СМИ.

По словам Бакирова, под мобилизацию попали и актеры, и технический персонал театра. Некоторых из них уже отправили на обучение в ВСУ. Остались в театре лишь пенсионеры, некоторые актеры, еще не окончившие обучение, и 24-летний артист.

«Семь актеров, два звукооператора, один монтировщик, один музыкант-скрипач. Я не хочу кого-то там забыть. Список у нас большой. Письмо пришло на 34 человека», - рассказал худрук.

Он подчеркнул, что не знает, как долго театр останется закрытым и сколько времени уйдет на смену репертуара. Бакиров заявил, что сейчас работа парализована и все находятся «в шоковом состоянии».

В середине мая на Украине вступил в силу закон о мобилизации. Он уменьшает нижнюю планку возраста мобилизации с 27 до 25 лет и упрощает процедуру вручения повесток. После вступления закона в силу все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

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Закон запрещает украинцам получать консульские услуги (к примеру, оформлять новые загранпаспорта) за границей без военно-учетных документов. Без действующего загранпаспорта во многих странах нельзя продлить ВНЖ.