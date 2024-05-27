Израиль пригрозил Испании и напомнил об окончании времен инквизиции

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в ответ на признание Испанией независимости Палестины пригрозил «навредить всем, кто причинит вред» Израилю, и напомнил стране об окончании времен инквизиции. Его слова приводит El País.

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МИД Израиля направил посольству Испании в Тель-Авиве ноту, согласно которой израильская сторона осуждает решение о признании палестинского государства, а также обвиняет высокопоставленных испанских чиновников в «ненавистнических и подстрекательских антисемитских заявлениях».

В заявлении, сопровождающем ноту, глава внешнеполитического ведомства Израиля Кац подчеркнул, что «не потерпит нанесения ущерба суверенитету и безопасности Израиля», и пригрозил ответными мерами.

«На дворе 2024 год. Времена инквизиции прошли. Сегодня у нас, евреев, есть суверенное и независимое государство, и никто не заставит нас менять нашу религию или ставить под угрозу наше существование. Мы причиним вред тому, кто причинит вред нам», — говорится в тексте.

22 мая Кац отозвал посла из Испании для консультаций в ответ на заявление страны о признании Палестины суверенным государством. Аналогичный шаг израильская сторона предприняла и в отношении Ирландии и Норвегии, также признавших независимость Палестины.