Посла Киргизии в РФ освободили от должности

Гульнара-Клара Самат освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в РФ и в Республике Армения по совместительству с резиденцией в Москве.

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Соответствующий указ подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Самат освобождена от должности, так как переходит на другую работу, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы киргизского государства.

До этого Сергей Собянин снял с должности главы департамента образования и науки Москвы Александра Молоткова. Согласно соответствующему указу, Молотков подал в отставку по собственному желанию.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Андрея Тарасенко.