Обещание премьер-министра Великобритании Риши Сунака ввести обязательную воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей в случае победы на выборах стало главной темой для британских СМИ. Самые интересные оценки этой инициативы в материале «Рамблера».

Ранее Риши Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. В случае победы консерваторов он пообещал ввести военную повинность для молодежи. По его словам, 18-летние британцы должны пройти через военную службу, «вне зависимости от их прошлого и места жительства в Великобритании».

Телеканал Sky обратил внимание на то, что всего четыре месяца назад представитель Риши Сунака «раскритиковал уходящего в отставку главу армии за то, что он выступал за необходимость обучения гражданского населения ведению боевых действий». В этом контексте внезапное заявление Сунака о том, что он введет новую форму национальной службы для 18-летних, «вызвало удивление в Министерстве обороны», отмечает издание.

«Это глубоко циничное предложение», - приводится в статье высказывание представителя военного ведомства Британии.

Газета The Guardian также привела ряд высказываний британских военных, которые оценили инициативу премьер-министра как «помешательство», напомнив, что у страны нет денег, инфраструктуры и персонала для этого.

Бывший главнокомандующий ВМС Великобритании, адмирал Алан Уэст отметил, что этот план приведет к «высасыванию денег из оборонного бюджета» страны. Его поддержал и бывший начальник генерального штаба Ричард Даннатт.

«Затраты будут значительными. Эта задача не может быть просто навязана вооруженным силам как дополнительная», - заметил он.

Грандиозный план Сунака по возвращению Национальной службы оказался «осечкой». Это мало что сделает для укрепления наших недостаточно финансируемых Вооруженных сил и не загладит трещины в нашем раздробленном обществе, отмечает журналист Стивен Поллард в своей статье для Daily Mail.

Напомним, что в конце января ВМС Великобритании провели неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Ракета упала рядом с судном, но не взорвалась. Эксперты оценили провал испытаний как «позор НАТО», подчеркнув, что это ставит вопрос об эффективности сил ядерного сдерживания страны.

Позднее издание Sky News выпустило статью, в которой со ссылкой на военные источники сообщило, что Великобритания становится все более уязвимой перед угрозой ракет и беспилотников и не может уже эффективно защитить критическую инфраструктуру из-за многолетней экономии на военных расходах.