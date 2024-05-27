Чешский министр призвал Запад не повторять опыт Второй мировой

Политическая обстановка в мире напоминает ситуацию накануне Второй мировой войны, и западные страны могут повторить ее опыт. Об этом в интервью испанской газете El Pais Мартин Дворжак.

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«Не только из-за того, что произошло в Словакии. Европа, США и другие страны такие же, ненависть и враждебность растут. Надеюсь, они не обрекут нас на повторение опыта Второй мировой войны. Давайте проявим достаточно ума и попытаемся остановить это, прежде чем все повторится», — заявил он, комментируя покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования Украиной западного оружия для ударов по России, объяснив это опасением перед рисками перерастания вооруженного конфликта в мировую войну.