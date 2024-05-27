Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за разработку новой Конституции, заявив, что старый основной закон был создан при участии «заговорщиков». Об этом сообщает NTV Haber.

Идею новой Конституции Эрдоган прокомментировал на симпозиуме, посвященном основному закону страны. Эрдоган заявил, что эра переворотов в Турции закончилась и дни «политической инженерии, использующей наемных убийц и террористические организации», прошли.

«Мы не можем продолжать использовать нашу нынешнюю Конституцию, рамки которой были созданы заговорщиками. Я считаю, что это национальный долг политического истеблишмента - разработать новую конституцию в 28-й законодательный период», - подчеркнул Эрдоган.

Он заявил, что власти Турции не позволят «покушаться на демократию и национальную волю». Действующая Конституция, по его мнению, была создана без учета нужд и проблем нации, также ее авторы не хотели заниматься «поиском компромисса».

«Смирительная рубашка, которую Конституция 1961 года навязала нации и национальной воле, в 1982 году еще больше затянулась», - подчеркнул Эрдоган, упомянув два последних варианта основного закона.

Действующая Конституция Турции закрепляет республиканскую форму правления, включает положения о демократическом, социально-правовом и светском характере республики, а также положения о государственных символах и столице. В Конституцию несколько раз вносились правки.

В своем обращении к нации 20 мая Эрдоган заявил, что новый основной закон мог бы стать «воплощением идеала гражданской конституции» для 85 миллионов жителей Турции. Он подчеркивал, что будущие поколения должны жить с либеральной Конституцией.