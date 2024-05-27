Обзор иноСМИ: последние слова пассажира вертолета Раиси и советы полякам на случай войны

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Что рассказал переживший Раиси пассажир его вертолета

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая. Вместе с Раиси летели глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Все пассажиры и члены экипажа погибли, но Але-Хашему удалось пережить своих спутников на несколько часов.

Как сообщает Kayhan, глава офиса президента Ирана Голямхоссейн Исмаэли говорил с Аль-Хашемом по телефону три-четыре раза. Участники поисковой операции звонили погибшему пилоту, но ответил им имам. Он назвал свое состояние очень плохим, рассказал, что не понимает, что именно произошло, и не может сказать, где находится. Аль-Хашем отмечал, что вокруг много деревьев и нет ни одного человека, после чего стало понятно, что вертолет потерпел крушение где-то в лесистой местности. В последних разговорах Исмаэли с Аль-Хашемом речь имама уже была неразборчивой. Исмаэли уточнил, что все остальные люди на борту вертолета погибли мгновенно.

Le Monde: беженцев высылают в пустыню на деньги ЕС

По данным расследования, проведенного французской газетой Le Monde и еще семью международными СМИ, на пути в Европу мигрантов арестовывают сотнями и отправляют в пустынные районы Марокко, Туниса и Мавритания. Журналисты пришли к выводу, что высылку потенциальных беженцев косвенно финансирует Евросоюз.

Le Monde отмечает, что Марокко, Тунис и Мавритания - конечные этапы основных миграционных маршрутов в Европу. Все три страны являются «предметом большого внимания» с точки зрения политики ЕС по борьбе с нелегальной иммиграцией. Пока проблема миграции все больше беспокоит общественное мнение и разделяет страны ЕС на фоне подъема крайне правых, Брюссель мобилизует значительные ресурсы, чтобы помешать мигрантам добраться до границы по морю. Помощь, предоставляемая ЕС властям стран Африки, способствует неоднократным нарушениям прав человека, подчеркивают журналисты.

Полякам начали давать советы на случай войны

Польский финансист Мачей Самчик рассказал порталу Onet, что в «прифронтовой» Польше не стоит инвестировать в недвижимость - это «огромный риск». Также Самчик предупредил поляков, что они могут столкнуться с проблемами с доступом к сбережениям в иностранной валюте, долларах и евро.

Эксперт посоветовал жителям Польши иметь больше злотых и наличной валюты, в том числе низкого номинала. Самчик заявил, что сам он увеличил вложения в инструменты, не зависящие от польского рынка. По его мнению, 60-70 процентов сбережений стоит хранить в банках в виде вкладов и облигаций, а остальное - в золоте, долларах и акциях крупнейших компаний.

Почти 700 человек погибли в результате массивного оползня

Жертвами масштабного оползня в Папуа-Новой Гвинее стали около 670 человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на оценку миграционного агентства ООН.

Серхан Актопрак, руководитель миссии миграционного агентства ООН в Папуа-Новой Гвинее, сообщил, что более 150 домов оказались погребены под грунтом и обломками камней. Под завалами глубиной шесть-восемь метров находятся около 700 человек. Еще в пятницу местные власти оценивали количество погибших в сто человек. К воскресенью удалось обнаружить только пять тел. Поисковые работы идут медленно из-за отсутствия спецтехники - в основном завалы разбирают с помощью лопат. Без крова из-за оползня осталось около 1250 человек.

Почему «теория победы» Украины не сработает

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк и бывший советник Госдепартамента США Элиот Коэн предложили «теорию победы» Украины, предполагающую, что ВСУ могут добиться успеха, если Белый дом полностью поддержит цели Киева: возвращение границ 1991 года, международный трибунал против России, репарации и предоставление Украине «долгосрочных гарантий безопасности». Как пишет американский профессор истории Марк Епископос в своей статье для The American Conservative, такие идеи еще более опасны и непродуманы, чем статус-кво.

Загороднюк и Коэн предлагают нарастить призыв в ВСУ, хотя опросы показывают, что большинство украинских мужчин не готовы воевать, отмечает Епископос. Также они призывают к новому наступлению ВСУ, несмотря на полный и стоивший «ужасно дорого» провал украинской армии летом прошлого года. Кроме того, авторы «теории победы» призывают к новым санкциям, хотя многочисленные старые не смогли серьезно навредить России. По мнению Епископоса, все эти предложения лишь перефразируют политические идеи, которые уже реализуются Западом, пусть и не так интенсивно, как хотели бы Загороднюк и Коэн. Епископос сравнил такой подход с лечением пиявками: такое лечение не помогало, но средневековые врачи говорили, что нужно просто добавить пиявок и подождать.