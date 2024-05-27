Политолог Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал проходящие в Армении протесты, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также назвал условие, при котором акции гражданского неповиновения в стране могут расшириться.

В Армении этим утром началась акция гражданского неповиновения. Уже в восемь утра по местному времени протестующие перекрыли магистраль в Иран, дорогу Ереван — Армавир и несколько улиц. Демонстранты выступают против передачи Азербайджану приграничных сел и требуют отставки премьера Пашиняна. Выйти на утренние акции протеста призвал лидер оппозиции, архиепископ Баграт Галстанян. По его словам, народ должен добиться лишения чиновников власти возможности ходить на работу, так как они больше не несут никакой ответственности. В итоге сегодня, 27 мая, с утра протестующие выставили свои автомобили поперек ряда улиц и трасс. На месте оперативно оказались десятки полицейских. Судя по кадрам в Сети, водителей уже начали задерживать, а машины — оттаскивать вручную, раскачивая вверх-вниз.

При Пашиняне Армения дрейфует в сторону Запада. Если говорить объективно, то он является ставленником западных сил, связанных, в том числе, с фондом Сороса. И этот дрейф Армении в сторону Запада вызывает протесты со стороны большинства населения – для простых людей очевидным фактом является то, что главным союзником страны является Россия, что «под крылом» РФ Армения обеспечивала свою национальную безопасность. При этом при Пашиняне возможности Армении были урезаны (это касается и Нагорного Карабаха). Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Говоря о задержаниях участников протестов в Армении, эксперт отметил, что власти страны пытаются «либо потушить акции, либо нивелировать самых ярых митингующих».

«Это функция власти, это ее попытка самосохраниться. Если она не будет этого делать, то Пашинян, скорее всего, проиграет. Однако если подавление акций будет слишком жестким, то это может вызвать более масштабные протесты по всей стране. Так что здесь Пашиняну нужно сохранять баланс между подавлением и неиспользованием сверхнасилия», — отметил политолог.

Ключевой фактор в вопросе о перспективе разрастания протестных акций в Армении – это их массовость, подчеркнул Блохин.

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«При этом я полагаю, что Запад попытается сделать все, чтобы продержать Пашиняна на плаву как можно дольше. Пашинян неоднократно заявлял, что его цель – интегрироваться в Европейский Союз. А зная позицию РФ по интеграции стран в ЕС, в НАТО и так далее, можно говорить о том, что подобные намерения – это открытый вызов России. Так что, очевидно, Пашинян будет делать ставку на помощь со стороны своих западных кураторов», — заключил эксперт.

Армянская оппозиция ранее обвинила полицию в избиении и задержании депутата Ашота Симоняна.