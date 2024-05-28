Стало известно о недовольстве Венгрией в ЕС из-за ее позиции по Украине

В ЕС растет возмущение из-за позиции Венгрии относительно предоставления военной помощи Украине со стороны Евросоюза, Будапешт блокирует новые пакеты помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Politico.

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«Венгрия отказывается выделять миллиарды долларов на военную помощь Украине, вызывая растущее беспокойство среди других стран ЕС», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, европейские дипломаты надеялись, что новый пакет в размере 6,6 млрд евро будет готов к встрече министров иностранных дел и обороны на этой неделе в Брюсселе. Сделка включала закупку оружия на сумму 860 млн евро.

Однако этого не произошло из-за позиции Венгрии. Издание пишет о «растущем списке проблем», связанных с отказом Будапешта одобрять помощь ВСУ.

Неназванный высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что ему «нужно успокаиваться», когда речь заходит о вышеназванной проблеме.

«То, что происходит, возмутительно», - добавил он.

До этого руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира.

Также сообщалось, что Греция и Кипр настаивают на ограничении закупок иностранного оружия для Украины на средства Европейского фонда мира.