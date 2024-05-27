Офицеру Бундесвера вынесли приговор за шпионаж в пользу России

Офицер Бундесвера (ВС ФРГ) приговорен в Германии к 3,5 года лишения свободы за предполагаемый шпионаж в пользу России. Такое решение принял высший земельный суд в Дюссельдорфе.

Инстанция признала 54-летнего мужчину виновным в осуществлении "тайной агентурной деятельности".

Ранее он признался, что предлагал военную информацию российской стороне, поскольку боялся перерастания конфликта на Украине в ядерную войну, и жаловался на очень плохое психологическое состояние.