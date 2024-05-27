В США казино отказалось отдавать пенсионерке миллионный выигрыш

В США возник спор вокруг казино Bally’s Casino, после того как администрация заведения отказала в выплате джекпота женщине, сообщает USA Today.

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Рони Бил, 72-летняя жительница Нью-Джерси, играла на автомате «Колесо фортуны» в Bally’s Casino в Атлантик-Сити 28 февраля. Когда лампочки на автомате замигали, она подумала, что выиграла джекпот в размере 1,27 миллиона долларов (примерно 114,5 миллиона рублей).

Однако после нажатия кнопки окончания игры появилось сообщение о том, что автомат был сдвинут. По словам Бил, сотрудники казино сразу же подошли к ней и начали обследовать автомат, трогая его. Также они приказали другим посетителям убрать мобильные телефоны.

Позже администрация казино объявила, что сообщение о джекпоте было ошибкой автомата. На следующий день Бил явилась в казино с мужем и угрожала судом. В ответ охрана вывела ее с территории заведения, а администрация рекомендовала ей не возвращаться.

Женщина наняла адвоката, который начал переговоры с казино. Однако Bally’s Casino заявили, что не несут ответственности за работу автомата, так как он был изготовлен сторонней фирмой.

Теперь Бил и ее адвокаты готовят иск против казино и обратились в комиссию штата по надзору за казино с требованием сохранить в неприкосновенности автомат.

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