Президент Украины Владимир Зеленский утратил легитимность и больше не может считаться верховным главнокомандующим, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру». Он считает, что военнослужащие ВСУ должны прекратить выполнять его приказы. Более того, политик предупреждает, что за их выполнение солдаты могут быть привечены к ответственности.

Для всех категорий военнослужащих с 21 мая 2024 года он никто. Теперь ни один военнослужащий не только может не выполнять команды Зеленского, но и не имеет права их выполнять, поскольку Зеленский самозванец и узурпатор власти, — пишет Медведчук.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, узурпировал власть, отменив выборы в стране. По словам парламентария, попытки украинского руководства оправдать военным положением нахождение Зеленского у власти противоречат конституции республики.