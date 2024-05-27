Ванесса Уэлч, ведущая новостей на местном телеканале Boston25 (входит в сеть Fox), во время прямого эфира программы проглотила муху, когда насекомое неосторожно село ей на лицо.

Видео с данным фрагментом стало вирусным в соцсетях. Ролик демонстрирует, как муха сначала садится около глаза ведущей, а потом залетает в рот женщины, пока та говорит. Ванесса глотает муху, немного кривится, но при этом продолжает вести эфир.

Зрители высоко оценили профессионализм ведущей и отметили, что ей необходимо повысить зарплату.

Ресурс Decider при этом напомнил, что случай с Уэлч не является уникальным, поскольку ровно десять лет назад муху в прямом эфире уже глотал британский репортер Адам Боултон - в программе экстренных новостей Sky News.