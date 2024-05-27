Политолог оценил последние действия Израиля в секторе Газа

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова» заявил, что удар армии Израиля (ЦАХАЛ) по палаточному лагерю в секторе Газа может привести к усилению давления на Тель-Авив со стороны международной общественности. Марков отметил, что погибли более ста человек, среди них – женщины и дети.

Вчера армия Израиля нанесла удар по палаточному лагерю беженцев. Который США и ЕС только что объявили безопасным. Более 100 погибших, женщины и дети. Этот удар может резко изменить ситуацию, - давление на Израиль может стать просто огромным, — сообщил Марков.

Ранее Международный уголовный суд запросил ордера на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвары и премьера Израиля. Соответствующее заявление сделал главный прокурор организации Карим Хан. Также инстанция добивается ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Все они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года.