Литва рассчитывает, что ЕС в течение дня обновит статус отношений с Грузией

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил надежду, что совет министров иностранных дел Евросоюза до конца дня обновит статус отношений Брюсселя и Тбилиси из-за грузинского закона об иностранных агентах. Об этом министр заявил журналистам перед началом заседания совета.

Министр сказал, что "публичное обновление статуса отношений ЕС и Грузии и касательно процесса присоединения Грузии к ЕС" было бы "лучшим решением по итогам <...> встречи" глав внешнеполитических ведомств европейских стран.

"Я думаю, что текущие события должны быть учтены. Я надеюсь, что со стороны ЕС будет дан четкий сигнал, что если закон будет принят в его окончательной версии, то Грузия не сможет продолжать свой путь по присоединению к Евросоюзу", - заявил Ландсбергис.

Таким образом он ответил на вопрос о том, примут ли министры решение в отношении Грузии или ограничатся обсуждением вопроса.

Министр пояснил, что это означает угрозу отзыва Брюсселем у Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество.

"[Это значит,] что будет принято решение об отмене статуса кандидата, который был дан ей (Грузии - прим. ТАСС) под определенные условия, в связи с невыполнением этих условий", - заявил министр.

Схожую позицию высказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, который ожидает реакции ЕС на события в Грузии в виде санкций, пересмотра статуса кандидата или визового режима. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что "проевропейский путь и проевропейское будущее [Грузии] сейчас столкнулись с серьезным не сказала бы риском, но вызовом".