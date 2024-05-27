Что известно о протестах в Армении

Акции протеста начались утром в разных регионах Армении. По призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Полиция Армении сообщила о задержании более 220 активистов, в их числе - член оппозиционной фракции "Армения" Ашот Симонян.

ТАСС собрал основное о протестах в Армении.

Причины протестов

Акции протеста, которые возглавляет предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, начались в Армении после новостей о согласовании Баку и Ереваном делимитации границы в районе Тавушской области. Фактически Ереван согласился передать Баку четыре села, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.

Движение "Тавуш во имя родины" потребовало отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив в односторонней сдаче земель Азербайджану. Оно выдвинуло кандидатуру Баграта Галстаняна на должность премьер-министра страны.

Задержания

По данным МВД Армении, задержаны более 220 участников акций протеста. В ведомстве заявили, что "все задержанные не выполняли законные требования полиции". По данным оппозиции, среди задержанных - член фракции "Армения" Ашот Симонян.

Telegram-каналы оппозиции сообщили о перекрытии дорог по всей стране.

Заявления властей

Пашинян на фоне митингов заявил, что Армянская апостольская церковь является "агентом влияния" с исторических времен. Он пригрозил решить этот вопрос "за два-три месяца". Премьер также назвал процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, который начался с Тавушской области, гарантией безопасности для Армении.

В свою очередь, секретарь фракции правящей партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян заявил, что власти могут отобрать собственность Армянской апостольской церкви для нужд государства.