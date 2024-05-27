Австралия отказалась отдавать Украине замороженные российские активы

Австралия выступила против передачи Киеву российских активов, которые были заморожены на ее территории. Об этом заявил вице-премьер страны Ричард Марлз. Ura.Ru

По его словам, правительство Австралии не будет «использовать замороженные российских активы для финансирования военных действий на Украине». «Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их использованием. Мы заморозили средства, ввели значительные экономические санкциями в отношении России и Белоруссии и продолжаем делать все, что можем, но на законных основаниях», - указал Марлз в эфире радиостанции ABC. ТАСС

Он подчеркнул, что власти Австралии не будут называть сумму замороженных средств, но она «значительно меньше той, о которой сообщают СМИ». Местные издания ранее писали, что активы ЦБ РФ оцениваются в 9 млрд австралийских долларов (6 млрд долларов США). Говорит Москва