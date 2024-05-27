США обвинили Китай в нежелании мирного присоединения Тайваня

Китайские учения в районе Тайваня продемонстрировали, что Пекин «не заинтересован взять остров мирным путем». С таким утверждением выступил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, пишет ТАСС.

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После того, как Лай Циндэ был приведен к присяге в качестве нового президента Тайваня Китай начал масштабные военные двухдневные учения «Совместный меч - 2024А» вокруг Тайваня. В Пекине подчеркнули, что учения, в которые приняли участие, в том числе и сухопутные и ракетные войска, должны были «стать предупреждением сепаратистским силам».

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол назвал учения Китая «запугивающими».

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«[Пекин] направил 111 летательных аппаратов и 46 кораблей, демонстрируя, что они не заинтересованы во взятии Тайваня мирным путем», - подчеркнул Маккол.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. В США заявляют, что привержены политике «одного Китая», но продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять вооружения на остров.