Австралия отказалась отдавать Украине замороженные российские активы

Австралия выступила против передачи Киеву российских активов, которые были заморожены на ее территории. Об этом заявил вице-премьер страны Ричард Марлз.

«Австралии не будет использовать замороженные российских активы для финансирования военных действий на Украине. Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их отправкой», — заявил Ричард Марлз.

Его слова прозвучали на австралийском радио ABC. Он отметил, что его страна будет продолжать вводить против России санкции и дальше мешать РФ, однако на законных основаниях.

Ричард Марлз также отказался называть точную сумму замороженных в Австралии российских активов. Он лишь заявил, что она точно меньше той, о которой говорят в СМИ. Австралийские издания сообщали, что речь может идти о примерно шести миллиардов долларов.

После начала спецоперации страны Запада заморозили российские активы на сумму примерно в 300 миллиардов долларов. Позже они придумали направить эти деньги на помощь Украине. В Европе для этого был разработан специальный механизм. Согласно ему, активы будут инвестироваться, а полученная прибыль уже отправлять Киеву. Подробности — в материале URA.RU.

Российская сторона не раз отмечала, что такие действия незаконны. В Госдуме отмечали, что такой шаг сильно ударит по репутации ЕС и обернется тяжелыми финансовыми последствиями для государств объединения, передает RT.