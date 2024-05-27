В Нью-Дели зафиксировали самую высокую температуру за два года

Самая высокая температура за последние два года отмечена в минувшие сутки в национальном столичном округе Дели, в состав которого входит Нью-Дели. Как сообщил Метеорологический департамент Индии (IMD), в пригороде Мангешпур на северо-западе Дели зафиксирована температура 48,3 градуса по Цельсию.

Это самая высокая температура с 5 мая 2022 года, когда в этом же пригороде столбик термометра поднялся до 49,2 градуса по Цельсию. Средняя максимальная температура в Дели в минувшее воскресенье составила 45,4 градуса, что на 5 градусов выше нормы. Метеорологи предупреждают, что высокая температура сохранится в агломерации до конца месяца.

"Сухие западные или северо-западные ветры приходят в Дели из Раджастана и Харьяны, где соответственно также регистрируются высокие температуры. При отсутствии облачности или влажности прогнозируется, что ртутный столбик останется высоким до 30 мая", - приводит газета Times of India слова представителя IMD Кулдипа Шриваставы.

По прогнозам, до начала июня средняя максимальная температура будет колебаться в районе от 45 до 46 градусов по Цельсию, но в некоторых районах температура будет на 2-3 градуса выше.

В городе объявлен "красный уровень тревоги" в связи с жарой. Медики предостерегают людей от выхода на улицу без необходимости, особенно с 11:00 до 16:00, поскольку это может привести к ухудшению самочувствия. Особенно следует быть осторожным детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Врачи призывают горожан как можно чаще пить достаточное количество жидкости, даже если жажды нет, носить легкую, светлую, свободную одежду, головные уборы, использовать зонты для защиты от солнца. Следует отказаться от алкоголя, пить воду и соки, перейти на легкую пищу, исключив тяжелую и жирную еду.

IMD использует четыре цветовых кода для предупреждений о погоде: зеленый (на улице безопасно), желтый (потенциальная опасность, будьте в курсе), оранжевый (опасно, будьте готовы) и красный (без необходимости не стоит покидать дом, при выходе на улицу примите меры предосторожности).