Члены НАТО предъявили к генсеку одно требование по Украине

Члены НАТО требуют от генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга большей ясности о планах поддержки Украины, и особенно — по части выделения Киеву пакета помощи более чем на 100 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Politico. Lenta.ru

В материале отмечается, что за кулисами даже ближайшие восточноевропейские партнеры Украины стали сдержанно относиться к инициативе Столтенберга, задаваясь вопросом, откуда возьмется столь крупная сумма денег. Так, один из восточноевропейских чиновников заявил, что план генсека НАТО является «немного запутанным» и союзники Украины ожидают большей ясности. Газета.Ru

При этом подчеркивается, что встреча, скорее всего, пройдет в консультативном неформальном ключе и «никаких официальных важных решений принято не будет». Свободная пресса