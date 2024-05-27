В Армении почти 70 протестующих задержали утром в понедельник

Полиция Армении задержала почти 70 человек, которые перекрывали улицы и магистрали на акциях протестов с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей местного МВД.

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Тем временем оппозиционное движение, действующее под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, по-прежнему требует от Пашиняна оставить свой пост, избежав при этом эскалации внутриполитической обстановки. Лидер демонстрантов призвал премьер-министра уйти с должности "без потрясений", а также предложил организовать личную встречу. Здание парламента Армении окружено сотрудниками правоохранительных органов.

В воскресенье участники акции предприняли попытку блокировать дачную резиденцию премьера страны Никола Пашиняна, а позже направились в центр Еревана.