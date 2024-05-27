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Полиция Армении задержала почти 200 участников акции протеста

Полиция Армении задержала уже почти 200 участников акции протеста, которая стартовала в ряде городов республики.

Полиция Армении задержала почти 200 участников акции протеста
© RT на русском
«Все задержанные не выполняли законные требования полиции», — сказали ТАСС в МВД Армении.

К настоящему времени задержаны 196 человек.

В понедельник, 27 мая, в Армении проходят акции протеста по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна.

Митингующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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