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Стало известно о погибшем в результате атаки БПЛА в Орловской области

Один человек погиб при падении беспилотника ВСУ на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу региона Андрея Клычкова.

По последним данным, еще три человека пострадали.

На месте происшествия работают оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия.

Во Франции назвали главный просчет Макрона в должности президента

Евродепутат от Франции Эрве Жувен заявил, что президент страны Эммануэль Макрон совершил грубую ошибку, сообщает газета "Известия".

По его словам, из-за действий французского лидера страна потеряла влияние в Африке.

«Мне досадно видеть, как высокомерная политика Макрона, не берущего в расчет мнение оппозиции, окончательно рассорила Францию с ее африканскими друзьями. Постепенный уход Франции из Африки поражает и вызывает серьезное беспокойство», — подчеркнул парламентарий.

МВД РФ объявило в розыск замглавы генштаба ВСУ

Заместитель главы генштаба ВСУ Владимир Горбатюк объявлен в розыск в России, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.

«Горбатюк Владимир Дмитриевич. 19.02.1982. Разыскивается по статье УК», - говорится в базе МВД России.

Также в розыск объявлен бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский.

Минобороны России заявило о нанесении удара по колонне ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что расчет РСЗО "Ураган" Западной группировки ВС РФ нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает агентство ТАСС.

Уточняется, что выявить цель помогла воздушная разведка. После этого удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и военной техники и был нанесен удар.

Действующий президент Литвы победил на выборах главы государства

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 74,43% голосов, сообщает агентство ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные главной избирательной комиссии страны.

Его соперница, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, получила 24,06% голосов.