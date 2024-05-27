На Западе рассказали, как Си Цзиньпин отреагирует на призыв Зеленского

Корреспондент Sky News Джон Спаркс обратил внимание на «страстное видеообращение», в котором Владимир Зеленский «умоляет» президента США Джо Байдена и главу Китая Си Цзиньпина присутствовать на конференции в Швейцарии. По мнению Спаркса, «телевизионная харизма» Зеленского больше не работает на мировых лидерах.

Декорацией для видео Зеленского стала «все еще тлеющая» фабрика в Харькове, отмечается в статье Спаркса. По его словам, в очередном обращении Зеленский пытался использовать «единственное оружие, в котором его страна не испытывает недостатка», - отточенную на телевидении харизму.

Зеленский заявил, что это обращение предназначено для мировых лидеров, которые «все еще не определились» по поводу визита. В действительности эти лидеры уже сделали свой выбор, считает Спаркс.

В июне 2024 года Швейцария планирует провести международную конференцию по урегулированию на Украине. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Одной из своих целей Кассис называл привлечение России к переговорам. В МИД РФ заявили, что не примут участие в конференции: российские власти считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.

Посол Пекина в Швейцарии Ван Шитин заявлял, что КНР допускает свое участие в конференции. При этом власти Китая подчеркивали, что поддержат только тот формат, который признают и Россия, и Украина. В КНР предупреждали, что не отправят в Швейцарию представителей высокого ранга, если там не будет России.

Как отмечает Спаркс, Байден решил не посещать конференцию, хотя в это время он будет неподалеку - встреча G7 в Италии завершится как раз перед швейцарским саммитом. Вместо этого он поучаствует в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими знаменитостями.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Таким образом, Белый дом уже отклонил украинское приглашение для Байдена по дипломатическим каналам, но Зеленский решил выступить с публичным обращением. По версии Спаркса, так Зеленский пытается оказать давление на Байдена, но решение президента США не ехать в Швейцарию свидетельствует, что совместные фотосессии с Зеленским перестали быть «политической валютой» в Штатах.

Си во время недавнего визита во Францию ясно дал понять, что украинский кризис не имеет к нему никакого отношения, подчеркивается в статье. По мнению автора, телевизионное приглашение Зеленского вряд ли его тронет.