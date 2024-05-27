Турция предупредила о возможном крахе международной системы

Турция выступает за скорейшее признание Советом Безопасности ООН Палестины в качестве независимого государства. Повтор ситуации, когда Палестина не была признана независимым государством, приведет к краху международной системы, предупредил глава МИД республики Хакан Фидан.

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"Как Турция мы считаем крайне важным, чтобы Палестина была немедленно признана Советом Безопасности ООН в качестве независимого государства. Это требование международного права и совести человечества. Международная система уже находится в состоянии большого кризиса. Если государство, признанное 150 странами, будет вновь отвергнуто голосованием одной страны в СБ ООН, мы столкнемся с реальностью, которая углубит этот кризис и приведет к полному краху международной системы", - заявил Фидан журналистам по итогам посещения Брюсселя, где в воскресенье он провел переговоры в рамках Контактной группы Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств и несколько двусторонних встреч.

По мнению главы МИД Турции, даже если СБ ООН не признает Палестину, к ней по примеру Анкары следует относиться как к реальному государству.

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"Призываем 150 [признавших ее] стран относиться к Палестине как к реальному государству, как это делает Турция: от открытия посольства до протокольных процедур, оказания экономической помощи, развития экономических отношений", - сказал он.

"Палестина находится под оккупацией, она не может пользоваться своей экономической и политической свободой. Даже символически время от времени мы должны относиться к Палестине как к настоящему государству и защищать ее", - подчеркнул Фидан.