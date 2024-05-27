На Западе рассказали о конфликте между Блинкеном и Белым домом

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ведет споры с советниками Белого дома, которые опасаются эскалации конфликта с РФ. Об этом заявил аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис в интервью CNN.

«Внутри администрации Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта (с Россией). Госсекретарь пытается выступать против этих страхов», — отметил Дэвис.

При этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан так же сдержан, как и президент Байден, добавил Дэвис. По мнению аналитика, внутренний конфликт в Вашингтоне не позволяет Киеву добиться разрешения на удары по территории РФ американским оружием.

Ранее ветеран ВС США рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и другие американские политики хотят большую войну. Мир как никогда близок к ядерной войне, считает эксперт. При этом, по его словам, большинство американских политиков этого не понимают.

На прошлой неделе газета The New York Times написала, что Госдеп одобрил идею ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. С подобной инициативой выступил Блинкен.