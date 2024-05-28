Президент Литвы допустил лишение поста премьера из-за разногласий в коалиции

Сейм Литвы может лишить поста премьер-министра страны Ингриду Шимоните из-за проблем в правящей коалиции. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

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Науседа прокомментировал возможное переназначение Шимоните на пост главы правительства. Он подчеркнул, что разногласия между коалиционными партнерами могут помешать ей сохранить должность.

«Может быть и так, что сама премьер не станет премьером, потому что всякие бывают ситуации», — заявил президент.

Политик допустил, что в преддверии парламентских выборов в стране партии правящей коалиции могут пересмотреть свое мнение по ряду вопросов.

По итогам второго тура президентских выборов 26 мая Науседа переизбрался на новый срок, набрав во втором туре выборов 74,4 процента голосов. Выступавшая его конкурентом Шимоните набрала 24 процента голосов.