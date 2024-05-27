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Парламент Грузии начал процедуру преодоления вето президента на закон об иноагентах

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам запустил процедуру по преодолению вето, которое наложила президент Грузии Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Заседание в прямом эфире транслируется на сайте законодательного органа.

Парламент Грузии запустил процедуру преодоления вето президента
© ТАСС

Докладчиком выступает парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. Он знакомит депутатов с мотивированными замечаниями Зурабишвили по закону. Глава государства, в частности, требует, чтобы закон был отменен сразу на следующий день после его вступления в силу. Это единственное замечание Зурабишвили.

В заседании комитета участвуют и представители оппозиции. Обсуждение вето проходит на фоне острых политических дебатов межу оппозиционными депутатами и представителями правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Если комитет одобрит преодоление вето президента, то вопрос будет вынесен на голосование на пленарном заседании, которое состоится 28 мая.

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