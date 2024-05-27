Парламент Грузии запустил процедуру преодоления вето президента

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам запустил процедуру по преодолению вето, которое наложила президент Грузии Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Заседание в прямом эфире транслируется на сайте законодательного органа.

Докладчиком выступает парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. Он знакомит депутатов с мотивированными замечаниями Зурабишвили по закону. Глава государства, в частности, требует, чтобы закон был отменен сразу на следующий день после его вступления в силу. Это единственное замечание Зурабишвили.

В заседании комитета участвуют и представители оппозиции. Обсуждение вето проходит на фоне острых политических дебатов межу оппозиционными депутатами и представителями правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Если комитет одобрит преодоление вето президента, то вопрос будет вынесен на голосование на пленарном заседании, которое состоится 28 мая.