Блинкен прокомментировал "евробудущее" Грузии

Блинкен: ближайшие месяцы станут решающими для перспектив евроинтеграции Грузии
Ближайшие несколько месяцев покажут, каковы перспективы евроинтеграции Грузии.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
«Следующие несколько месяцев станут решающими, с точки зрения того, чтобы увидеть, как эта возможность становится реальностью», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Также Блинкен призвал грузинские власти принять решения, необходимые для продвижения государства «в правильном направлении».
Ранее Блинкен объявил о всестороннем пересмотре сотрудничества между США и Грузией в связи с законом об иноагентах.