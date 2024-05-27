В Индии повлекшая гибель людей жара сменилась сильными ливнями

Аномальная жара в Индии привела к гибели по меньшей мере 11 человек. По некоторым данным, с начала весны зафиксированы десятки летальных исходов из-за непогоды. На смену зною в страну пришел циклон "Ремал".

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Температура на индийских равнинах в конце мая достигала 40 градусов Цельсия, а в некоторых населенных пунктах 49 градусов. Жители Индии собирались у источников воды, в городах устраивались палаточные лагеря, чтобы люди могли укрыться от солнца. В пяти регионах, а также в столице, объявлен "красный" уровень опасности.

Агентство Reuters отметило, что местные власти не спешат обнародовать точное количество погибших. Медицинские обследования продолжаются.

На смену жаре в Индию пришел мощный циклон "Ремал". Он вызвал перебои в работе транспорта в индийском штате Западная Бенгалия, ставший эпицентром стихии. Из-за непогоды отменено или перенесено 394 авиарейса и свыше 10 поездов. Остановлено движение всего пригородного сообщения.

Циклон принес сильные ливни и ветер с порывами до 38 метров в секунду. Потоки воды затопили улицы, ветер сносил крыши домов, рушил столбы и деревья. В некоторых районах страны зафиксированы перебои с электроэнергией. В Бангладеш сообщили о 3 миллионах обесточенных домохозяйств.

Метеорологический департамент Индии предупредил о ливнях, которые в течение суток затронут штат Ассам и близлежащие районы.