Стало известно, как проводит время больная Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон в последнее время часто гуляла вместе со своей семьей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам инсайдера, несмотря на то, что жена принца Уильяма стала проводить больше времени на улице, ей все еще нужно восстанавливать свои силы. Сейчас Кейт Миддлтон полностью сосредоточена на своем самочувствии и семье. Также отмечается, что принцесса получила много поддержки от своих поклонников. Фанаты отправили ей «десятки тысяч» открыток с пожеланиями после того, как у нее диагностировали рак.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством жены принца Уильяма.

В апреле Кейт Миддлтон была удостоена Ордена Кавалеров Почета. Король Великобритании наградил принцессу Уэльскую в благодарность за многолетнюю государственную службу. По информации журналистов, жена принца Уильяма стала первым членом королевской семьи, получившим этот статус.