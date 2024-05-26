Политолог оценил вероятность преследования Зурабишвили за госизмену

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили не грозит преследование за «госизмену», предположил в интервью порталу «Абзац» политолог Станислав Тарасов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления в честь Дня независимости обвинил Зурабишвили в госизмене.

По мнению Тарасова, республике не нужен «ещё один политизированный суд по аналогии с тем, который был в отношении экс-президента Михаила Саакашвили».

Кроме того, отметил эксперт, преследование Зурабишвили невозможно с юридической точки зрения, так как парламенту не удалось провести процедуру импичмента.

Ситуация с президентом — обострение перед началом новой избирательной кампании, констатировал политолог.