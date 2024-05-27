В Китае оценили тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос и отношение к истории оккупации Японией Китая являются принципиальными пунктами для связей Пекина и Токио. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главой японского правительства Фумио Кисидой в Сеуле.

"История и тайваньский вопрос являются основными принципиальными вопросами, касающимися политической основы китайско-японских отношений", - приводятся слова Ли Цяна на сайте МИД КНР.

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Он добавил, что тайваньский вопрос лежит "в основе основ интересов Китая" и является "красной линией".

"Мы надеемся, что Япония выполнит свои обещания и создаст позитивную атмосферу для постоянного развития отношений между двумя странами", - подытожил Ли Цян.

27 мая президент Республики Корея Юн Сок Ёль, премьер Госсовета КНР Ли Цян, премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые за почти пять лет проведут трехсторонний саммит в Сеуле.

Китай и Япония исторически имели напряженные отношения, сопровождавшиеся войнами и оккупацией Японией китайских территорий, в том числе Тайваня. Часть китайского общества до сих пор не может забыть преступлений, которые совершила японская армия в ходе Японо-китайской войны (1937-1945 годы). В частности, в 1937 году в восточном китайском городе Нанкин японские солдаты жестоко убили несколько десятков тысяч китайских солдат и мирных жителей, данный эпизод вошел в историю как Нанкинская резня.