WSJ: США готовятся к возможному конфликту с Китаем

Соединенные Штаты в последние годы активно готовятся к возможному конфликту с Китаем, пишет обозреватель Нихарика Мандхана в статье для Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, американские и филиппинские морские пехотинцы в мае 2024 года провели маневры на небольших островах вблизи Тайваня.

В ходе учений было выявлено большое количество проблем. В частности, на ряде островов есть и вертолетные площадки, и подготовленные взлетно-посадочные полосы, а на других сооружены только вертолетные площадки.

Перемещение на позиции сложной современной техники, в частности, РСЗО, ЗРК и радарных систем не представляется возможным в силу того, что нет достаточно широких дорог, отметила Мандхана.

Кроме того, пояснила автор статьи, власти отложили строительство малых десантных кораблей, способных перевозить пехоту между островами.

Эксперты заметили, что ситуация в макрорегионе становится все более взрывоопасной на фоне территориальных споров ключевых государств и международной повестки.