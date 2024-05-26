Прокурор МУС объяснил обвинение против Израиля словами о бомбежке Северной Ирландии

Власти Британии не стали бомбить католический Белфаст, когда Ирландская республиканская армия (ИРА) совершила ряд терактов. Власти Израиля, напротив, решили, что вправе бомбить всю Палестину из-за действий ХАМАС. Такую параллель провел прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан объясняя обвинение, выдвинутое против премьер-министра Израиля. Об этом сообщает The Times.

Хан привел пример Британии во времена ее противостояния Ирландской республиканской армии (ИРА) в 70-80 е годы.

«Были попытки убить Маргарет Тэтчер, был взорван Эйри Нив, был взорван лорд Маунтбеттен, было нападение на Эннискиллен… Но британцы не решились сказать: «Ну, на Фоллс-роуд [сердце католического Белфаста] несомненно, могут быть некоторые члены ИРА и сторонники республиканцев, поэтому давайте сбросим 2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд. Вы не можете этого сделать», — сказал Хан.

По его словам, в случае с Израилем он просто «применил закон, основываясь на фактах, и это то, что мы должны делать, какое бы осуждение мы ни получили».

В КНДР сообщили об усилении воздушной разведки со стороны США и Южной Кореи

Хан отметил, что Израиль имеет полное право защитить свое население и вернуть заложников. Но ни у кого нет лицензии на совершение военных преступлений и преступлений против человечности.

«Будь то права еврейских жертв или палестинцев, мусульман, христиан или неверующих, мы должны испытывать одинаковое моральное возмущение, любовь и заботу — дело в том, что все они люди», — добавил прокурор МУС.

В мае 2024 года прокурор МУС Хан обвинил премьер-министра Израиля Бньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также трех лидеров ХАМАС, в преступлениях против человечности. Это первый случай, когда действующий лидер, поддерживаемый Западом, стал объектом преследования суда. Обвинения МУС вызвали возмущение у отдельных западных политиков.