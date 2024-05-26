В турецком городе Муш выпал град, который не тает ни от солнечных лучей, ни при нахождении в руках. Видео опубликовал телеканал A Haber.

На кадрах ролика местные жители с азартом собирают странные прозрачные шарики. На последующих кадрах люди показывают полные пригоршни с ними корреспондентам канала.

Эксперты отметили, что в 2022 году на побережье бакинских поселков Гёрадиль и Фатмаи экологи обнаружили большое количество пластиковой крошки.

По их мнению, шарики, найденные после града в турецкой провинции, имеют сходство с пластиковой крошкой, которая образуется на берегу Черного моря из различных отходов, остающихся после туристов — бутылок, пакетов.