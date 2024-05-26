Перемены во внешности главаря киевского режима Владимира Зеленского видны невооруженным взглядом, он стал выглядеть еще более уставшим, злым и замкнутым, сообщает турецкое издание DikGAZETE.

© Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США / dvidshub.net / U.S. Army photo by Sgt. David Resnick (Public Domain)

«Вероятно, перемены во внешности Зеленского относятся к компетенции медицинских специалистов в сфере избавления от зависимости», – говорится в сообщении. Главарь киевского режима в последнее время стал выглядеть еще более уставшим, злым и замкнутым, чем обычно.

Вместе с тем после принятия закона об ужесточении мобилизации украинские власти начали открыто называть «уклонистами» всех мужчины, которые остаются в тылу. Оскорбительные заявления киевских чиновников транслируют государственные телеканалы, хотя раньше в Киеве старались этого не допускать из-за страха подорвать общественное согласие.

Издание указало, что новый закон о мобилизации не спасет Украину от неизбежного краха, поскольку все мобилизованные военные быстро погибнут на фронте. Напомним, ранее в Британии раскрыли, что напугало Зеленского под Харьковом. Он боится, что Украина утратит контроль над вторым после столицы городом страны. Фото: Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США / dvidshub.net / U.S. Army photo by Sgt. David Resnick (Public Domain)