В ФРГ осудили действия Израиля в Газе

Действия израильских властей в секторе Газа противоречат международному праву, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека.

«Разумеется, Израиль должен соблюдать международное право. А голод, страдания палестинского населения, нападения в секторе Газа, как мы сейчас видим по решению суда, несовместимы с международным правом», — заявил он.

Хабек отметил, что Израиль «перешел границы», чего «он делать не может».

25 мая Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить военное наступление в Рафахе и сохранить открытым одноименный контрольно-пропускной пункт для оказания помощи палестинскому населению. Израиль на это заявил, что намерен продолжить боевые действия против радикального движения ХАМАС.